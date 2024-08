Filippine: PCSO consente l'uso della lettera di garanzia per le spese professionali dei medici

16 Agosto 2024_ Il Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) permetterà ai pazienti indigenti di utilizzare la lettera di garanzia per coprire le spese professionali dei medici a partire dal 30 ottobre. Questa nuova politica mira a risolvere il problema dei pazienti bloccati in ospedale a causa di spese professionali non pagate, che aumentano il debito complessivo. Il direttore generale del PCSO, Mel Robles, ha spiegato che la lettera di garanzia potrà coprire le spese residue dopo l'intervento di PhilHealth e altre coperture sanitarie. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo all'accettazione di queste lettere da parte di alcuni ospedali, che preferiscono quelle del DSWD. La notizia è stata riportata da Manila Standard. Il PCSO si impegna a migliorare l'accesso alle cure sanitarie per tutti i filippini, come sottolineato dal presidente della Camera, Martin Romualdez.