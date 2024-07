Filippine: Pescatori sopravvivono a esplosione di barca nel Mar Cinese Meridionale

1 Luglio 2024_ Pescatori filippini che sono sopravvissuti all'esplosione della loro barca vicino alla contesa Scarborough Shoal nel Mar Cinese Meridionale hanno riferito di non aver ricevuto aiuto dalla Guardia Costiera Cinese (CCG). Nonostante la presenza di una nave CCG nell'area, l'equipaggio si è limitato a lanciare giubbotti di salvataggio, colpendo persino uno dei pescatori. I sopravvissuti sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera Filippina (PCG) e da altri pescatori locali. Due dei pescatori feriti, Rolando Lumapas e Freddie Legaspi, sono attualmente in cura in ospedale. Lo riporta il Philippine Daily Inquirer. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla mancanza di assistenza da parte delle autorità cinesi in situazioni di emergenza.