Filippine: Pia Wurtzbach brilla su Vogue Philippines con un tocco italiano

01 Agosto 2024_ Pia Wurtzbach, Miss Universe 2015, è la protagonista della copertina di Vogue Philippines di agosto, scattata nella suggestiva Villa Aurelia di Roma. Indossando un abito blu royal di Alaïa e un collier di alta gioielleria Bulgari, Pia celebra il suo nuovo ruolo nel mondo della moda globale. Nella sua intervista, ha condiviso la sua esperienza di come diverse culture influenzino la moda, sottolineando il suo recente riconoscimento come Global Fashion Influencer of The Year. La notizia è riportata da gmanetwork.com. Pia, recentemente nominata ambasciatrice globale di Bulgari, si unisce a celebrità come Anne Hathaway e Zendaya, portando un pezzo di cultura filippina nel panorama della moda internazionale.