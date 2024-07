Filippine: Pia Wurtzbach celebra la sua collaborazione con Bulgari

7 Luglio 2024_ Pia Wurtzbach ha espresso la sua gioia per far parte della famiglia Bulgari. La celebre modella e attrice filippina ha ricordato il...

7 Luglio 2024_ Pia Wurtzbach ha espresso la sua gioia per far parte della famiglia Bulgari. La celebre modella e attrice filippina ha ricordato il suo primo incontro con il marchio italiano presso il negozio di Solaire Resort. Pia ha sottolineato come indossare i gioielli Bulgari la faccia sentire elegante e potente, e ha condiviso i suoi ricordi della recente Paris Fashion Week. La sua collaborazione con Bulgari rappresenta per lei un simbolo di sogni e perseveranza. Lo riporta gmanetwork.com. Pia Wurtzbach è nota per aver vinto il titolo di Miss Universo nel 2015, e la sua collaborazione con Bulgari rafforza il legame tra le Filippine e l'Italia nel mondo della moda di lusso.