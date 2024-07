Filippine: Pimentel minaccia di abolire il Pagcor se non chiude i Pogos

28 Luglio 2024_ Il leader della minoranza al Senato, Aquilino Pimentel III, ha avvertito che il Senato potrebbe abolire la Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) se non rispetterà l'ordine del Presidente Ferdinand Marcos Jr. di chiudere tutti gli operatori di gioco offshore, noti come Pogos. Pimentel ha sottolineato che il Pagcor deve seguire le istruzioni del Presidente e non cercare di eludere la direttiva cambiando la terminologia. Nonostante le rassicurazioni del presidente di Pagcor, Alejandro Tengco, Pimentel ha insistito che non è necessaria un'ordinanza esecutiva per attuare l'ordine del Presidente. La notizia è riportata dal Philippine Sunday Inquirer. I Pogos, emersi durante l'amministrazione Duterte, sono stati associati a crimini informatici e traffico di esseri umani.