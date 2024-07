Filippine: Preoccupazione per la presenza di una flotta cinese nel Mar delle Filippine

10 Luglio 2024_ Le Forze Armate delle Filippine hanno espresso preoccupazione per la presenza di un gruppo d'attacco cinese guidato dalla portaerei Shandong nel Mar delle Filippine. La flotta è stata avvistata mentre attraversava il Canale di Balintang, situato tra la provincia di Batanes e le Isole Babuyan, diretta verso il Pacifico occidentale per esercitazioni. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato 36 aerei militari cinesi che si dirigevano nella stessa direzione per unirsi alla Shandong. Le autorità filippine hanno ribadito l'importanza di mantenere la pace e la stabilità nella regione, invitando tutte le parti a rispettare le leggi internazionali. Lo riporta il Philippine Daily Inquirer. La Marina filippina ha inviato la fregata BRP Jose Rizal per pattugliare il Philippine Rise, un'importante area marina nel Mar delle Filippine.