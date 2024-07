Filippine: Presidente Comelec nega accuse di conti offshore

9 Luglio 2024_ Il presidente della Commissione Elettorale delle Filippine (Comelec), George Erwin Garcia, ha respinto le accuse del deputato Rodante Marcoleta riguardo a presunti conti offshore in 18 banche. Garcia ha dichiarato che le accuse fanno parte di una campagna sistematica per distruggere la sua credibilità e quella della Comelec. Ha chiesto al National Bureau of Investigation (NBI) di indagare sulla questione e ha emesso una rinuncia su tutti i conti presunti. Garcia ha sottolineato che non ha mai posseduto conti all'estero e che le accuse sono infondate e maliziose. The Manila Times riporta che Garcia ha anche affermato che la Comelec è sempre stata trasparente sotto la sua guida. Ha concluso dicendo che la credibilità delle elezioni non dovrebbe essere compromessa da accuse infondate.