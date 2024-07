Filippine: Primo dialogo USA-Filippine sulla politica cibernetica e digitale

19 Luglio 2024_ Gli Stati Uniti e le Filippine hanno tenuto il loro primo dialogo sulla politica cibernetica e digitale per promuovere un ecosistema...

19 Luglio 2024_ Gli Stati Uniti e le Filippine hanno tenuto il loro primo dialogo sulla politica cibernetica e digitale per promuovere un ecosistema ICT aperto, interoperabile, affidabile e sicuro. Il Segretario delle Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni delle Filippine, Ivan John Uy, e l'Ambasciatore statunitense per la politica cibernetica e digitale, Nathaniel Fick, hanno guidato l'incontro inaugurale a Washington il 15 e 16 luglio. Durante il dialogo, i due paesi hanno sottolineato l'importanza della cooperazione bilaterale e regionale nella costruzione delle capacità cibernetiche, nel supporto alla crescita dell'economia digitale e nella lotta contro il crimine informatico. Entrambi hanno concordato di proseguire le discussioni sulla protezione delle infrastrutture critiche e sulla collaborazione tra i rispettivi team di risposta alle emergenze informatiche. Lo riporta The Philippine Star. Altri impegni includono lo sviluppo di reti 5G e l'inclusione digitale attraverso soluzioni basate su cloud e satelliti.