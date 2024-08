Filippine: Produzione agricola in calo del 3,3% a causa di El Niño

7 Agosto 2024_ La produzione agricola delle Filippine ha registrato un calo del 3,3% nel secondo trimestre del 2024, a causa degli effetti devastanti di El Niño sulle terre agricole. I dati dell'Autorità Statistica Filippina (PSA) mostrano che i settori delle coltivazioni e del bestiame hanno subito perdite, mentre quelli della pollame e della pesca hanno mostrato segni di ripresa. Il valore totale della produzione agricola e ittica è stato di 413,91 miliardi di pesos, in diminuzione rispetto ai 427,69 miliardi dello scorso anno. Roehlano Briones, ricercatore senior presso il Philippine Institute for Development Studies (PIDS), ha attribuito il calo alla siccità e ai tifoni. La notizia è riportata da BusinessWorld. Le Filippine, un arcipelago del sud-est asiatico, sono fortemente influenzate dai fenomeni climatici, che impattano significativamente l'agricoltura, un settore cruciale per l'economia locale.