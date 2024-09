Filippine: Progetto Puccini 2024 celebra l'opera italiana a Manila

26 Settembre 2024_ Il Progetto Puccini 2024 si svolgerà dal 1 al 4 ottobre al Metropolitan Theater di Manila, offrendo masterclass di opera e un concerto dedicato al compositore italiano Giacomo Puccini. L'evento riunirà maestri internazionali e talenti filippini, fornendo ai giovani cantanti l'opportunità di perfezionare le loro abilità in tecnica vocale, dizione italiana e interpretazione. Il maestro Fabio Armiliato, noto tenore e insegnante, guiderà le sessioni, affiancato da esperti come Mariano Panico e Lorna Zaccaria. La notizia è riportata da philippines-times.com e sottolinea l'importanza della collaborazione culturale tra Filippine e Italia, culminando in future rappresentazioni di La Bohème in Italia nel 2025.