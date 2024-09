Filippine: Progetto Puccini 2024 celebra l'opera italiana con talenti filippini

23 Settembre 2024_ Il Progetto Puccini 2024 si svolgerà dal 1 al 4 ottobre al Metropolitan Theater di Manila, offrendo masterclass di opera con maestri di fama internazionale e giovani talenti filippini. La serie culminerà in un concerto dedicato al compositore italiano Giacomo Puccini, noto per le sue opere iconiche. Tra i mentori ci saranno il tenore Fabio Armiliato e il direttore musicale Mariano Panico, entrambi con una solida carriera nei teatri d'opera di tutto il mondo. Questo progetto mira a rafforzare i legami culturali tra le Filippine e l'Italia, con una successiva rappresentazione di La Bohème a Taranto nel 2025, come riportato da marketmonitor.com.ph. Il Progetto Puccini rappresenta un'importante opportunità per i cantanti filippini di apprendere e celebrare la ricca tradizione operistica italiana.