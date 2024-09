Filippine: Proposta controversa per un ritorno di Duterte in politica nel 2028

07 Settembre 2024_ Salvador Panelo ha suggerito che l'ex presidente Rodrigo Duterte possa candidarsi come vice della figlia nel 2028, un'idea che ha...

07 Settembre 2024_ Salvador Panelo ha suggerito che l'ex presidente Rodrigo Duterte possa candidarsi come vice della figlia nel 2028, un'idea che ha suscitato incredulità e critiche. Questo piano, descritto come un'estensione della dinastia politica Duterte, è stato paragonato a un film distopico, con l'ex presidente che potrebbe tornare in carica attraverso un'alleanza familiare. La proposta è stata accolta con scetticismo, evidenziando il malcontento verso il passato governo di Duterte e la sua mancanza di alleati genuini. La fonte di questa notizia è rappler.com. La situazione politica nelle Filippine continua a essere segnata da controversie e dibattiti sulla leadership e il futuro del paese.