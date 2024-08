Filippine: Proposta di legge per test antidroga obbligatori per funzionari pubblici

13 Agosto 2024_ Il deputato Paolo Duterte ha presentato un disegno di legge che prevede test antidroga casuali per tutti i funzionari pubblici,...

13 Agosto 2024_ Il deputato Paolo Duterte ha presentato un disegno di legge che prevede test antidroga casuali per tutti i funzionari pubblici, incluso il Presidente. La proposta, House Bill 10744, prevede l'uso di campioni di capelli e, in caso di positività, un test urinario di conferma. Gli ufficiali risultati positivi saranno soggetti a sanzioni amministrative, che possono includere sospensione o licenziamento. Duterte ha sottolineato l'importanza di mantenere l'integrità e la modestia tra i funzionari pubblici, escludendo privilegi per le classi elevate. La notizia è riportata da United News. La legge mira a rafforzare la responsabilità dei funzionari pubblici nel contesto della lotta contro l'abuso di sostanze stupefacenti.