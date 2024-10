Filippine: Proposta di modifica della legge per la gestione delle aree protette

06 Ottobre 2024_ La Segretaria del Dipartimento dell'Ambiente e delle Risorse Naturali (DENR), Ma. Antonia Yulo-Loyzaga, ha annunciato l'intenzione di modificare una legge del 2018 per migliorare la gestione delle aree protette nelle Filippine. Durante un incontro con i redattori dell'Inquirer, ha evidenziato come le pressioni politiche influenzino le decisioni del Consiglio di Gestione delle Aree Protette (PAMB), composto principalmente da funzionari eletti localmente. Yulo-Loyzaga ha sottolineato che, sebbene i proprietari di terreni possano avere titoli su aree classificate come alienabili, le costruzioni devono comunque ricevere l'approvazione del PAMB. La fonte di questa notizia è il Philippine Daily Inquirer. La proposta di modifica include anche la revisione della composizione del PAMB per limitare l'influenza politica e garantire una gestione più efficace delle aree protette.