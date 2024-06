Filippine: Protesta diplomatica contro la Cina per incidente ad Ayungin Shoal

26 Giugno 2024_ Le Filippine hanno presentato una protesta diplomatica contro la Cina per un incidente avvenuto il 17 giugno ad Ayungin Shoal, dove truppe filippine sono state coinvolte in uno scontro con la Guardia Costiera cinese e personale della milizia marittima. Il Segretario agli Affari Esteri, Enrique Manalo, ha confermato l'invio di una nota verbale all'Ambasciata cinese a Manila e ha discusso l'incidente con l'Ambasciatore cinese Huang Xilian. Manalo ha ribadito l'impegno delle Filippine per la pace e la stabilità, senza sacrificare i diritti sovrani del paese. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale delle Filippine ha espresso la speranza che la Cina voglia ridurre le tensioni nel Mar Cinese Meridionale. Lo riporta Manila Standard. L'incidente è l'ultimo di una serie di confronti tra navi cinesi e filippine, con Manila che spera di discutere la questione nel prossimo incontro bilaterale con la Cina.