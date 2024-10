Filippine: Quattro paesi inviano aiuti aeree dopo il passaggio della tempesta Kristine

26 Ottobre 2024_ Quattro paesi, tra cui Brunei, Malaysia, Singapore e Indonesia, hanno offerto il loro supporto aereo alle Filippine per le operazioni di soccorso dopo i danni causati dalla tempesta tropicale Kristine. Gli aiuti includeranno aerei C-130 e elicotteri per il trasporto di beni di prima necessità nelle comunità colpite. Il numero delle vittime è salito a 81, mentre circa 82.900 famiglie sono attualmente in centri di evacuazione. Le operazioni di soccorso sono in corso anche nelle province di Calabarzon, come Batangas e Cavite, tra le più colpite. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. Le autorità locali stanno lavorando per ripristinare l'accesso stradale e garantire la distribuzione di aiuti alle popolazioni in difficoltà.