Filippine: Richard Gutierrez e il cast di 'Incognito' in partenza per girare in Italia

13 Settembre 2024_ Richard Gutierrez e il suo team di 'Incognito' si preparano a partire per l'Italia, dove gireranno alcune scene della serie. Dopo aver filmato a El Nido, Palawan, il cast ha condiviso esperienze positive nonostante le difficoltà causate da un tifone. Questa nuova avventura in Italia, in particolare nella regione della Puglia, rappresenta un'opportunità per mostrare la bellezza italiana e il talento filippino. Gutierrez ha espresso entusiasmo per il progetto e per la collaborazione con i suoi co-protagonisti, promettendo un'azione avvincente e una trama emozionante. La notizia è stata riportata da ent.abs-cbn.com. La serie 'Incognito' segna un'importante tappa per il cinema filippino, portando la cultura e il talento delle Filippine in un contesto internazionale.