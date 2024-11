Filippine: Richiesta di incriminazione per Duterte per le uccisioni nella guerra alla droga

01 Novembre 2024_ Due membri del comitato quadripartito della Camera dei Rappresentanti filippina hanno sollecitato il Dipartimento di Giustizia a presentare accuse penali contro l'ex presidente Rodrigo Duterte, basandosi sui risultati della loro indagine sulle uccisioni legate alla guerra alla droga. I rappresentanti Bienvenido Abante e Dan Fernandez hanno dichiarato che le scoperte del comitato possono servire come base per le accuse. Abante ha sottolineato l'importanza di rendere giustizia per le migliaia di filippini uccisi durante il controverso mandato di Duterte, che ha visto un numero di morti stimato tra 6.000 e 20.000. La notizia è riportata da The Philippine Star. Il comitato quadripartito è composto da quattro commissioni che indagano su legami tra la guerra alla droga, le uccisioni extragiudiziali e la corruzione, evidenziando la gravità della situazione in Filippine.