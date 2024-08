Filippine: Richiesta di indagine sui fondi riservati della Vicepresidente Duterte

14 Agosto 2024_ Il partito Bayan Muna ha sollecitato il Congresso delle Filippine a indagare sull'uso dei fondi riservati e di intelligence (CIF) da parte dei funzionari pubblici, in particolare della Vicepresidente Sara Duterte. Il gruppo ha evidenziato la mancanza di trasparenza nella spesa di 250 milioni di pesos da parte di Duterte in meno di quattro mesi. Neri Colmenares, presidente di Bayan Muna, ha sottolineato che una parte significativa di questi fondi è stata spesa per aiuti alimentari, non consentiti secondo le normative vigenti. La fonte di questa notizia è il Philippine Daily Inquirer. Colmenares ha chiesto anche alla Commissione sul Controllo delle Spese (COA) di auditare questi fondi riservati, evidenziando la necessità di maggiore responsabilità da parte dei funzionari pubblici.