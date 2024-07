Filippine: Richiesta di risarcimento alla Cina per danni militari

4 Luglio 2024_ Le Forze Armate delle Filippine hanno inviato una lettera al governo cinese chiedendo un risarcimento per i danni subiti durante le recenti azioni di intimidazione nel Mar Cinese Meridionale. Il capo delle AFP, Generale Romeo Brawner Jr., ha dichiarato che la lettera è stata trasmessa al Dipartimento della Difesa Nazionale per il coordinamento con il Dipartimento degli Affari Esteri. Brawner ha anche richiesto la restituzione di sette armi sottratte dalla Guardia Costiera cinese durante una missione il 17 giugno. Il danno stimato è di 60 milioni di pesos, esclusi i costi medici per un operatore subacqueo ferito. Lo riporta il Manila Standard. Il governo filippino sta considerando ulteriori azioni per affrontare le tensioni crescenti nella regione.