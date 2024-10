Filippine: Richiesta di valutazione psicologica per la Vicepresidente Sara Duterte

21 Ottobre 2024_ Alcuni membri del blocco Young Guns hanno chiesto una valutazione psicologica per la Vicepresidente Sara Duterte dopo le sue dichiarazioni inquietanti, tra cui l'ammissione di voler decapitare il Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. e dissotterrare il corpo del defunto padre di quest'ultimo. I rappresentanti Jay Khonghun e Paolo Ortega hanno espresso preoccupazione per la stabilità mentale della Duterte, sottolineando che tali minacce, anche se fatte in tono scherzoso, sono inaccettabili per un alto funzionario. Inoltre, è stato evidenziato che il rispetto per i defunti è un valore fondamentale nella cultura filippina, e che i leader devono mantenere un comportamento responsabile e rispettoso. La notizia è riportata da The Philippine Star. La situazione solleva interrogativi sulla capacità di Duterte di ricoprire un ruolo così critico nel governo, specialmente in tempi difficili per il Paese.