Filippine: Rientro a Manila per la sindaca di Bamban dopo l'arresto in Indonesia

05 Settembre 2024_ La sindaca di Bamban, Tarlac, Alice Guo, è tornata a Manila dopo essere stata consegnata dalle autorità indonesiane al Segretario del Governo Locale Benhur Abalos Jr. e al capo della Polizia Nazionale, Gen. Rommel Marbil. Guo, che era ricercata per non essersi presentata a due udienze del Senato riguardanti i giochi d'azzardo offshore filippini, sarà sottoposta a ulteriori indagini presso il Bureau of Immigration e il National Bureau of Investigation. La sua detenzione è legata a un mandato di arresto emesso dal Senato, e si prevede che rimarrà in custodia insieme a sua sorella Shiela, in attesa di un'udienza successiva. La notizia è riportata da manilatimes.net. Le autorità filippine stanno indagando su possibili complici che hanno aiutato Guo a fuggire dal Paese, mentre il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha promesso di punire chiunque sia coinvolto nella sua fuga.