Filippine: Rientro dei lavoratori filippini in Libano a causa delle tensioni con Israele

04 Ottobre 2024_ Il Dipartimento degli Affari Esteri delle Filippine ha avviato contatti con i lavoratori filippini all'estero in Libano per organizzare il loro rimpatrio a causa delle crescenti tensioni tra Hezbollah e Israele. Questa iniziativa è stata attivata dopo che Israele ha emesso avvisi di evacuazione per le persone nel sud del Libano, in risposta a recenti attacchi. Attualmente, oltre 11.000 filippini risiedono in Libano, la maggior parte dei quali si trova a Beirut, e il governo filippino ha già identificato i lavoratori nella regione per facilitare il loro rientro. La fonte di questa notizia è Manila Standard. Il Segretario del DFA, Enrique Manalo, ha confermato che sono in atto piani per garantire la sicurezza dei filippini in caso di necessità di evacuazione.