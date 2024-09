Filippine: Rifiuti di plastica minacciano le foreste di mangrovie a Dasol

28 Settembre 2024_ Un gruppo di volontari ha scoperto rifiuti di plastica, tra cui bottiglie d'acqua e tè con etichette straniere, durante una pulizia delle foreste di mangrovie a Dasol, Pangasinan. Questi rifiuti minacciano la salute delle mangrovie, fondamentali per la protezione della comunità dalle inondazioni e per l'industria del sale locale. La municipalità ha avviato progetti di riabilitazione delle mangrovie, ma l'inquinamento da plastica rappresenta una nuova sfida per la conservazione dell'ecosistema. La notizia è stata riportata dal Philippine Daily Inquirer. Dasol, con oltre 31.000 abitanti, è nota per la sua produzione di sale e per i suoi sforzi di riforestazione delle mangrovie, che sono cruciali per la biodiversità e la protezione costiera.