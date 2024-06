Filippine: Rilancio del Project Vanity Podcast con Albert Kurniawan

27 Giugno 2024_ Il Project Vanity Podcast, condotto da Liz Lanuzo, torna con un episodio speciale che vede protagonista Albert Kurniawan, celebre makeup artist e fondatore di Teviant. Albert racconta il suo percorso, dalle difficoltà iniziali in Indonesia fino al successo nelle Filippine, e il momento decisivo a Milano che ha portato alla creazione di Teviant. La linea di makeup Teviant, prodotta in Italia, riflette l'impegno di Albert per la qualità e l'artigianalità. L'episodio esplora anche l'impatto di Albert sulla scena del makeup nuziale filippina e il suo lavoro con celebrità locali. Lo riporta www.projectvanity.com. Il podcast offre ispirazione e consigli per aspiranti artisti e imprenditori nel settore della bellezza.