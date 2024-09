Filippine: Ristrutturazione in arrivo per l'Aeroporto di Manila con nuovi terminal per le compagnie aeree

09 Settembre 2024_ Il nuovo operatore del Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ha delineato i terminal in cui le compagnie aeree nazionali e internazionali opereranno, in vista di una ristrutturazione. La New NAIA Infrastructure Corp. (NNIC) prevede di riassegnare i terminal per migliorare l'efficienza delle piste e velocizzare i processi per i passeggeri. Philippine Airlines si trasferirà probabilmente al Terminal 1, mentre Cebu Pacific sposterà alcuni voli locali al Terminal 2. La NNIC, che inizierà a gestire l'aeroporto il 14 settembre, ha in programma un progetto di riabilitazione da 170,6 miliardi di pesos per affrontare la congestione attuale. La notizia è stata riportata da The Philippine Star. La ristrutturazione mira a migliorare l'esperienza dei viaggiatori, in un aeroporto che attualmente supera la sua capacità progettata di 35 milioni di passeggeri.