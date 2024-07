Filippine: Ritardi nella costruzione del viadotto Aganan a Iloilo

4 Luglio 2024_ La costruzione del viadotto a quattro corsie Aganan a Barangay Aganan, Pavia, Iloilo, è attualmente al 72% di completamento, ma è stata rallentata dalla pandemia di COVID-19. I lavori, iniziati nel luglio 2020, sono stati sospesi nel dicembre 2022 a causa di preoccupazioni sulla stabilità del terreno. Il Dipartimento dei Lavori Pubblici e delle Autostrade (DPWH) della Regione 6 ha annunciato che un consulente esterno sarà selezionato tramite gara per condurre un'indagine geotecnica. Il budget per questa indagine è di 15 milioni di pesos e il consulente dovrà completare i test entro 45 giorni. Lo riporta Panay News. Il viadotto Aganan, situato all'incrocio tra la Old Iloilo-Capiz Road e Felix Gorriceta Jr. Avenue, è progettato per alleviare il traffico in un punto cruciale di Iloilo City.