Filippine: Ritorno di Alice Guo ritardato da richiesta di scambio di prigionieri con l'Indonesia

04 Settembre 2024_ Il ritorno nelle Filippine della sindaca destituita di Bamban, Tarlac, Alice Guo, potrebbe subire ritardi a causa di una richiesta del governo indonesiano per uno scambio di prigionieri. Guo è stata arrestata a Giacarta e le autorità indonesiane desiderano scambiarla con Gregor Johan Haas, un sospetto di traffico di droga. Il Segretario della Giustizia, Crispin Remulla, ha affermato che questo scambio potrebbe complicare il processo di estradizione di Guo. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha promesso di perseguire legalmente coloro che hanno aiutato Guo a fuggire dal paese, sottolineando la gravità delle accuse contro di lei, che includono traffico di esseri umani e legami con la criminalità organizzata cinese, come riportato da manilatimes.net. Guo, accusata di gravi reati, è stata destituita e la sua estradizione è attualmente in fase di coordinamento tra le autorità filippine e indonesiane.