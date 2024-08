Filippine: Rivelazioni scioccanti sulle attività illecite durante la presidenza Duterte

30 Agosto 2024_ Le audizioni della Commissione quadripartita della Camera dei Rappresentanti delle Filippine hanno portato alla luce rivelazioni inquietanti riguardo alla presidenza di Rodrigo Duterte. Testimonianze di funzionari e agenti di polizia hanno suggerito che Duterte potrebbe aver orchestrato un piano per trasformare il paese in un narco-stato, approfittando del commercio di droga per sostenere l'economia. Le accuse includono l'uso di un sistema di premi per le uccisioni di sospetti spacciatori e il coinvolgimento di membri della sua famiglia in traffici illeciti. La fonte di queste informazioni è manilatimes.net. Le audizioni continuano a suscitare preoccupazioni sulla corruzione e sull'influenza della criminalità organizzata nelle istituzioni filippine.