Filippine: Romualdez ribadisce impegno per la sovranità nel Mar Cinese Meridionale

21 Ottobre 2024_ Il presidente della Camera dei Rappresentanti delle Filippine, Ferdinand Martin G. Romualdez, ha riaffermato l'impegno del Paese nella protezione dei diritti sovrani nel Mar Cinese Meridionale durante una cerimonia di commemorazione per i veterani della Seconda Guerra Mondiale. Romualdez ha sottolineato che le attuali minacce alla sovranità nazionale richiedono una nuova forma di battaglia, non contro invasori stranieri, ma per la stabilità e la pace. Ha anche evidenziato l'importanza di alleanze con nazioni affini per difendere i principi di libertà e democrazia. La notizia è riportata da Manila Standard. L'evento si è svolto in occasione dell'80° anniversario degli sbarchi di Leyte, un momento cruciale nella storia delle Filippine durante la guerra.