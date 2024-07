Filippine: Ryza Cenon sfoggia un nuovo look per un film e promuove un marchio italiano

9 Luglio 2024_ L'attrice filippina Ryza Cenon ha recentemente rasato la testa per il suo ruolo nel film 'Lilim' di Viva Films. Durante il lancio del marchio italiano Biagini Borse presso il Corso Como 88 nel One Ayala Mall di Makati City, Ryza ha indossato un orecchino floreale di Farah Abu per completare il suo nuovo look. Biagini Borse, noto per le sue borse di lusso, è stato aggiunto alla gamma di marchi di Corso Como 88, che include anche Prada, Celine e altri. La fondatrice di Corso Como 88, Imelda Menguito-Sciandra, ha raccontato di essersi innamorata del marchio durante un viaggio in Italia. Lo riporta philstar.com. Ryza ha dedicato il suo nuovo look ai pazienti oncologici e a chi soffre di alopecia e depressione, incoraggiandoli a non perdere mai la speranza.