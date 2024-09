Filippine: Sam Verzosa annuncia la sua candidatura a sindaco di Manila per il 2025

23 Settembre 2024_ Sam Verzosa, rappresentante del Tutok To Win Party-List e noto conduttore di un programma di servizio pubblico, ha confermato la sua candidatura a sindaco di Manila per le elezioni del 2025. Durante un evento di beneficenza a Tondo, Manila, ha promesso un aumento dell'assegno mensile per gli anziani da P500 a P2,000 e cibo di qualità per i poveri della città. Verzosa ha anche dichiarato che non permetterà agli anziani di fare la fila per ricevere l'assegno, sottolineando l'importanza di un'assistenza dignitosa. La notizia è stata riportata da Tempo. Sam Verzosa, 37 anni, è un imprenditore e politico che ha già ricoperto il ruolo di congressista e si è impegnato in diverse iniziative di beneficenza.