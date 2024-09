Filippine: Sara Duterte chiarisce il suo rapporto con Bongbong Marcos

18 Settembre 2024_ La Vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, ha dichiarato di non essere mai stata amica del Presidente Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., suo compagno di corsa alle elezioni del 2022. In un'intervista con i giornalisti, Duterte ha spiegato che si sono conosciuti solo quando sono diventati compagni di corsa e che non avevano rapporti precedenti. Nonostante ciò, ha affermato di avere legami stretti con la sorella di Marcos, la Senatrice Imee Marcos, che la conosce dal 2012. Duterte ha anche accennato alla sua recente rinuncia come Segretario del Dipartimento dell'Istruzione, attribuendola a questioni di budget controllate da altri funzionari. La notizia è stata riportata da United News. La tandem Marcos-Duterte, nota come Uniteam, ha vinto le elezioni del 2022 con un ampio consenso popolare.