Filippine: Sara Duterte esclude una candidatura presidenziale per il 2028

20 Agosto 2024_ La Vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, ha dichiarato di non avere intenzione di candidarsi alla presidenza nel 2028 e di non preoccuparsi di un possibile impeachment da parte della Camera dei Rappresentanti. Durante una conferenza stampa, ha difeso il budget del suo ufficio per il 2025, evidenziando un aumento dell'8,05% rispetto all'anno precedente. Duterte ha affermato che la sua priorità rimane il completamento dei progetti di sviluppo nelle regioni di Mindanao, Visayas e Luzon. Il deputato Erwin Tulfo ha confermato che non ci sono attualmente piani di impeachment contro di lei. La notizia è stata riportata da The Manila Times. Sara Duterte è figlia dell'ex presidente Rodrigo Duterte e ha ricoperto il ruolo di sindaco di Davao City prima di diventare vice presidente.