Filippine: Sara Duterte non parteciperà al SONA, si autoproclama 'designated survivor'

11 Luglio 2024_ La Vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, ha annunciato che non parteciperà al terzo discorso sullo stato della nazione (SONA) del Presidente Ferdinand Marcos Jr. il 22 luglio, autoproclamandosi 'designated survivor'. La dichiarazione ha suscitato critiche da parte di esponenti politici sia della maggioranza che dell'opposizione, che hanno considerato la sua affermazione inappropriata. Il portavoce della Camera dei Rappresentanti, Martin Romualdez, ha rispettato la decisione di Duterte, pur sottolineando l'importanza dell'unità tra i leader del paese. La notizia è stata riportata dal Manila Standard. Duterte, che ha recentemente lasciato il ruolo di Segretario all'Istruzione e vice presidente del National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, non ha ancora formalmente notificato la sua assenza.