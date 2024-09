Filippine: Sara Duterte pronta a lavorare senza budget per l'Ufficio del Vice Presidente

11 Settembre 2024_ La Vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, ha dichiarato che il suo ufficio è pronto a operare anche senza budget, in risposta a discussioni sul possibile defunding dell'Ufficio del Vice Presidente (OVP). Duterte ha chiesto un budget di 2,037 miliardi di pesos per il 2025, ma ha affermato che le operazioni del suo ufficio sono piccole e gestibili anche con un budget ridotto. La Vicepresidente ha saltato le audizioni della Camera riguardanti il budget, citando attacchi politici come motivo della sua assenza. La notizia è riportata da The Philippine Star. L'OVP è stato oggetto di scrutinio da parte del Congresso, specialmente dopo la rottura di Duterte con l'amministrazione Marcos.