Filippine: Sara Duterte sostiene il progetto di legge per test antidroga tra i funzionari pubblici

16 Agosto 2024_ La Vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, ha espresso il suo sostegno per un disegno di legge proposto dal fratello, il rappresentante di Davao Paolo Duterte, che prevede test antidroga casuali per tutti i funzionari pubblici eletti e nominati, incluso il presidente. Il disegno di legge, noto come House Bill 10744, prevede l'uso di campioni di capelli per i test, con un test urinario di conferma in caso di esito positivo. Inoltre, i candidati per le elezioni possono scegliere di sottoporsi a un test antidroga nei 90 giorni precedenti alle elezioni. La Vicepresidente ha anche annunciato la sua disponibilità a sottoporsi a un test antidroga, rispondendo alle richieste del pubblico, come riportato da United News. Questo dibattito si inserisce in un contesto di accuse di uso di droga tra l'ex presidente Rodrigo Duterte e l'attuale presidente Ferdinand Marcos Jr., senza prove concrete a sostegno di tali affermazioni.