Filippine: Scandalo legato a Shiela Guo e Cassandra Ong coinvolge il Senato

23 Agosto 2024_ Shiela Guo, identificata come Zhang Meir, è al centro di un'inchiesta del Senato filippino riguardante le operazioni di gioco offshore nel paese. La National Bureau of Investigation (NBI) ha confermato la sua identità durante una conferenza stampa, mentre Cassandra Ong, sua partner commerciale e sorella dell'ex sindaco di Bamban, Alice Guo, è stata oggetto di controversie legali. Entrambe le donne sono attese per un'udienza pubblica il 27 agosto, dove dovranno rispondere a domande sulle loro presunte attività illecite. La fonte di queste informazioni è inquirer.net. L'ex sindaco Alice Guo è stata recentemente destituita e accusata di coinvolgimento in attività illegali legate ai Philippine Offshore Gaming Operators (Pogos), un settore che ha suscitato preoccupazioni per la sua legalità e trasparenza.