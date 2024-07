Filippine: Schermitrice filippina si allena in Italia per le Olimpiadi di Parigi

10 Luglio 2024_ La schermitrice filippina Samantha Kyle Catantan ha completato un allenamento di tre settimane in Italia sotto la guida del coach italiano Matteo Zennaro. Arrivata a Venezia il 13 giugno, Catantan ha partecipato a sessioni di sparring con membri della nazionale italiana di scherma. La giovane atleta, che ha fatto la storia come prima schermitrice filippina a qualificarsi per le Olimpiadi in 32 anni, si prepara ora a unirsi al Team-Philippines in un campo di allenamento a Metz, Francia. Catantan, già medaglia d'oro ai Giochi del Sud-Est Asiatico del 2021, affronterà le migliori 34 schermitrici del mondo a Parigi, tra cui l'ex compagna di squadra Maxine Esteban. Lo riporta policefilestonite.net. La notizia sottolinea l'importanza della preparazione tecnica e delle competenze acquisite in Italia per il successo olimpico di Catantan.