Filippine: Sciopero dei trasporti sospeso per stanchezza dei manifestanti

15 Agosto 2024_ I membri del settore dei trasporti nelle Filippine hanno deciso di non proseguire con il secondo giorno di sciopero previsto, affermando di essere "troppo stanchi" dopo le attività del giorno precedente. Il presidente di Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers (Manibela), Mar Valbuena, ha dichiarato che non è certo se lo sciopero riprenderà venerdì. Circa 5.000 operatori e autisti di jeepney, un mezzo di trasporto pubblico molto comune nelle Filippine, avevano partecipato alla protesta contro il Programma di Modernizzazione del Trasporto Pubblico (PTMP), rifiutato dal presidente Marcos. La Manila Standard riporta che, nonostante la sospensione dello sciopero, alcuni membri di Manibela continuano a tenere piccole azioni di protesta nei propri terminal. Il governo ha affermato che non ci saranno fasi di eliminazione immediata dei jeepney tradizionali, sottolineando l'importanza della preparazione per affrontare le manifestazioni.