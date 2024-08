Filippine: Scoperti passaggi segreti e armi nel compound del KoJC a Davao City

30 Agosto 2024_ La polizia ha scoperto passaggi intricati, esplosivi e armi mortali all'interno del compound del Kingdom of Jesus Christ (KoJC) a Davao City, mentre continua la ricerca del suo leader, il pastore Apollo Quiboloy. Durante una conferenza stampa, il Segretario del Dipartimento degli Interni e del Governo Locale, Benjamin Abalos Jr., ha mostrato video che rivelano la complessità delle strutture presenti nell'area di 30 ettari. Abalos ha confermato la presenza di un passaggio segreto che conduce a un'altra stanza e di almeno 42 edifici all'interno del compound. La notizia è stata riportata da manilatimes.net. Il Kingdom of Jesus Christ è un'organizzazione religiosa fondata da Quiboloy, noto per le sue affermazioni controverse e per le indagini su di lui per presunti crimini.