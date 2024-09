Filippine: Senatrice Hontiveros critica richiesta di detenzione ospedaliera di Quiboloy

14 Settembre 2024_ La senatrice Risa Hontiveros ha espresso la sua contrarietà alla richiesta di detenzione ospedaliera avanzata da Pastor Apollo Quiboloy, accusato di reati gravi come il traffico di esseri umani e l'abuso di minori. Hontiveros ha definito Quiboloy "privilegiato" per ritenere di meritare un trattamento speciale mentre affronta accuse serie nei tribunali di Pasig e Quezon City. La senatrice ha sottolineato che tutti gli accusati devono essere trattati in modo equo, indipendentemente dal loro status sociale o dalle loro connessioni. Attualmente, Quiboloy è detenuto presso il Centro di Custodia della Polizia Nazionale Filippina a Camp Crame. La notizia è riportata da The Philippine Star. Quiboloy è un noto pastore e leader religioso nelle Filippine, fondatore del Kingdom of Jesus Christ, che ha attirato l'attenzione per le sue controversie legali e le sue affermazioni di avere poteri divini.