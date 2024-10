Filippine: Sette donne filippine tra le più potenti in Asia secondo Fortune

08 Ottobre 2024_ Sette filippine sono state incluse nella lista delle 100 donne più potenti in Asia stilata da Fortune. Tra queste, Martha Sazon, presidente e CEO di GCash, si è classificata al 38° posto, seguita da Robina Gokongwei-Pe di Robinsons Retail Holdings al 48°. Altri nomi notabili includono Lorelie Quiambao Osial di Shell Pilipinas e Anna Ma. Margarita Bautista Dy di Ayala Land, rispettivamente al 67° e 73° posto. La lista di Fortune riconosce le donne che stanno ridefinendo il concetto di leadership e innovazione nel mondo degli affari, come riportato da The Manila Times. Le donne nominate provengono da vari settori e paesi, dimostrando l'importanza della leadership femminile in Asia.