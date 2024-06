Filippine: Sfide per attrarre investimenti esteri diretti

26 Giugno 2024_ Le Filippine devono affrontare diverse sfide per realizzare le promesse di investimenti esteri diretti (FDI), tra cui lo sviluppo del capitale umano, infrastrutture e energia. Secondo gli analisti di Global Source Partners, Diwa Guinigundo e Wilhelmina Manalac, il governo di Marcos deve superare questi ostacoli per stimolare la crescita economica. Le Filippine si posizionano al 67° posto su 113 paesi nell'Indice Chandler Good Government 2024 e al 115° su 180 paesi nell'Indice di Percezione della Corruzione 2022. Gli investitori stranieri cercano stabilità, trasparenza e una buona governance pubblica piuttosto che incentivi fiscali. Lo riporta BusinessMirror. Nel primo trimestre del 2024, le promesse di investimenti esteri sono diminuite del 63,6% rispetto allo stesso periodo del 2023, con Singapore come principale investitore.