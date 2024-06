Filippine: Sforzi diplomatici per risolvere le tensioni con la Cina nel Mar delle Filippine Occidentale

25 Giugno 2024_ Le Filippine stanno lavorando intensamente per riportare la Cina al tavolo delle trattative in mezzo alle tensioni nel Mar delle Filippine Occidentale, ha dichiarato il Segretario del Dipartimento degli Affari Esteri (DFA) Enrique Manalo durante un'inchiesta al Senato. Manalo ha sottolineato l'importanza del dialogo e della diplomazia, nonostante le sfide, e ha ribadito l'impegno a risolvere pacificamente le dispute secondo le leggi internazionali. Un gruppo di lavoro si è riunito la scorsa settimana per preparare un incontro del Meccanismo di Consultazione Bilaterale (BCM) con la Cina previsto per luglio. Manalo ha assicurato che le Filippine continueranno a proteggere la loro sovranità durante questi colloqui. Lo riporta United News. Il Segretario della Difesa Gilberto Teodoro Jr. ha denunciato un recente incidente in cui sette soldati filippini sono stati feriti dalla Guardia Costiera cinese durante una missione di rifornimento.