Filippine: Siargao nominata miglior meta per il surf in Asia sudorientale

29 Luglio 2024_ L'isola di Siargao è stata riconosciuta come il miglior luogo da visitare in Asia sudorientale da Lonely Planet, una rinomata rivista di viaggi. Questo riconoscimento evidenzia la qualità del surf dell'isola, considerata tra le migliori al mondo. Siargao è stata inserita in una lista che include altre destinazioni come Bali e il Parco Nazionale di Khao Sok. Il Dipartimento del Turismo delle Filippine ha accolto con entusiasmo questa notizia, sottolineando l'importanza di promuovere il turismo sostenibile. La fonte di questa informazione è The Manila Times. Siargao è famosa per le sue onde perfette e la bellezza naturale, attirando surfisti e turisti da tutto il mondo.