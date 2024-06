Filippine: Sindaco di Bamban sotto indagine per traffico di esseri umani

25 Giugno 2024_ Il sindaco di Bamban, Alice Guo, e i suoi fratelli sono stati inseriti in un ordine di sorveglianza dell'immigrazione durante un'indagine in corso. L'ordine, firmato dal Segretario alla Giustizia Jesus Crispin Remulla, è stato inoltrato al Bureau of Immigration. L'indagine riguarda presunti collegamenti tra Guo e le operazioni di gioco d'azzardo offshore nelle Filippine (POGO). Guo è stata anche accusata di traffico di esseri umani qualificato, con accuse presentate dalla polizia nazionale e dalla commissione presidenziale contro il crimine organizzato. Lo riporta The Philippine Star. Guo è stata sospesa dal suo incarico e rimossa dal National People's Coalition a causa delle accuse.