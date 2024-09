Filippine: Sindaco di Bataan respinge accuse di spionaggio cinese

29 Settembre 2024_ Alice Guo, sindaco di Bataan, ha nuovamente negato di essere una spia cinese dopo che un documentario ha rivelato presunti legami con un tycoon cinese. Durante un'udienza della commissione della Camera, è stato mostrato un estratto del documentario di Al Jazeera English, in cui il tycoon She Ji Zheng afferma che Guo è un agente statale. Guo ha risposto con indignazione, minacciando azioni legali contro chi l'accusa e ribadendo il suo amore per le Filippine. La fonte di queste informazioni è The Sunday Times. Guo, originaria della provincia cinese del Fujian, ha affermato di non aver mai chiesto fondi per la sua campagna elettorale del 2022.