Filippine: Sindaco sospeso Alice Guo invitata a testimoniare al Senato

14 Luglio 2024_ I senatori filippini hanno esortato il sindaco sospeso di Bamban, Tarlac, Alice Guo, a presentarsi al Senato per contribuire all'indagine sui Philippine offshore gaming operators (POGOs). Il Senato ha emesso un mandato di arresto contro Guo dopo che non si è presentata a diverse udienze pubbliche. Il Senato sta indagando su presunti casi di traffico di esseri umani a Clark, collegati a POGOs illegali. Anche altri membri della famiglia Guo e associati sono stati coinvolti nell'ordine di arresto. Lo riporta The Philippine Star. Guo è stata invitata a rispettare la legge e a presentarsi volontariamente al Senato.