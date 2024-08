Filippine: Smog vulcanico costringe alla sospensione delle lezioni nella regione di Calabarzon

20 Agosto 2024_ Il vulcano Taal ha emesso smog vulcanico, noto come 'vog', costringendo alla sospensione delle lezioni nella regione di Calabarzon, che comprende le province di Cavite, Laguna, Batangas, Rizal e Quezon. Le autorità sanitarie hanno raccomandato ai residenti di indossare mascherine all'aperto per proteggersi dagli effetti nocivi del vog, che contiene gocce acide di gas vulcanico come il diossido di zolfo. Anche alcune aree di Metro Manila hanno subito chiusure scolastiche, sebbene il smog in questa zona sia attribuito a inquinamento locale piuttosto che a emissioni vulcaniche. La notizia è riportata da Tempo. Il vulcano Taal, situato sull'isola di Pulo all'interno del lago Taal, è attualmente sotto il livello di allerta 1, indicando un'attività vulcanica di basso livello.